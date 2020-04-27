На месте обнаружения снарядов работают специалисты.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Противотанковая и противопехотная мины обнаружены в Махачкале. Как стало известно 5-tv.ru, информация об обнаружении снарядов поступила на пульт дежурного МВД. Опасная находка была сделана по адресу улица Лаптиева, 26.

На место ЧП выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Местность оцеплена.

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