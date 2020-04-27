Еще 44 пациента с диагнозом коронавирус скончались в Москве

Умерли еще 44 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует штаб Интерфакс.

Общее число скончавшихся в столице достигло 479 человек.

Число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 87 147 человек, выздоровели 6 767 человек. При чем только за истекшие сутки почти 600 россиян вылечились от COVID-19.

Жертвами вируса стали 794 человека.

К настоящему моменту на территории РФ проведено более трех миллионов тестов, сообщили в Роспотребнадзоре.