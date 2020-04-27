Почти 600 россиян вылечились от коронавируса за сутки

В России за истекшие сутки выписаны по выздоровлению 579 человек. Об этом сообщается на сайте Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Москва — 349

Ленинградская область — 24

Республика Северная Осетия-Алания — 22

Республика Ингушетия — 15

Воронежская область — 15

Ставропольский край — 15

Московская область — 14

Республика Башкортостан — 13

Республика Чувашия — 13

Брянская область — 12

Смоленская область — 11

Пермский край — 9

Курская область — 8

Алтайский край — 7

Кабардино-Балкарская Республика — 7

Томская область — 7

Псковская область — 4

Краснодарский край — 3

Ярославская область — 3

Тюменская область — 3

Ростовская область — 3

Республика Татарстан — 3

Астраханская область — 2

Ханты-Мансийский автономный округ — 2

Мурманская область — 2

Пензенская область — 2

Сахалинская область — 2

Калужская область — 1

Кировская область — 1

Кемеровская — 1

Липецкая область — 1

Тамбовская область — 1

Саратовская область — 1

Свердловская область — 1

Забайкальский край — 1

Севастополь –1

По состоянию на 27 апреля в общей сложности выписано по выздоровлению в РФ — 7 346 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин минимизировал очные контакты и старается соблюдать дистанцию из-за коронавируса.

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