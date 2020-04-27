Почти 600 россиян вылечились от коронавируса за сутки
По состоянию на 27 апреля в общей сложности побороли СОVID-19 7 346 граждан РФ.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
В России за истекшие сутки выписаны по выздоровлению 579 человек. Об этом сообщается на сайте Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Москва — 349
Ленинградская область — 24
Республика Северная Осетия-Алания — 22
Республика Ингушетия — 15
Воронежская область — 15
Ставропольский край — 15
Московская область — 14
Республика Башкортостан — 13
Республика Чувашия — 13
Брянская область — 12
Смоленская область — 11
Пермский край — 9
Курская область — 8
Алтайский край — 7
Кабардино-Балкарская Республика — 7
Томская область — 7
Псковская область — 4
Краснодарский край — 3
Ярославская область — 3
Тюменская область — 3
Ростовская область — 3
Республика Татарстан — 3
Астраханская область — 2
Ханты-Мансийский автономный округ — 2
Мурманская область — 2
Пензенская область — 2
Сахалинская область — 2
Калужская область — 1
Кировская область — 1
Кемеровская — 1
Липецкая область — 1
Тамбовская область — 1
Саратовская область — 1
Свердловская область — 1
Забайкальский край — 1
Севастополь –1
По состоянию на 27 апреля в общей сложности выписано по выздоровлению в РФ — 7 346 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин минимизировал очные контакты и старается соблюдать дистанцию из-за коронавируса.
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