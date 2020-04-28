Коронавирус не пройдет: в регионах массово дезинфицируют медучереждения и социальные объекты
Опасную инфекцию все чаще диагностируют у тех, кто находится на передовой по борьбе с COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Коронавирус унес жизни еще 44 пациентов московских клиник. Это только за последние сутки. Таким образом, количество умерших в столице уже достигло 479.
Список заболевших по всей России накануне пополнился еще более чем на шесть тысяч. Общее число зараженных в стране превысило 87 тысяч человек. В целом, по данным Роспотребнадзора, уже проведено более трех миллионов тестов на коронавирус.
Все чаще заболевание выявляют у тех, кто сегодня на передовой в борьбе с инфекцией. Так, в Воронеже диагноз COVID-19 поставили 26 сотрудникам скорой медицинской помощи.
Между тем, в Свердловской области военные приступили к дезинфекции социально значимых объектов. Им предстоит обработать более сотни зданий.
А в Курской области военные перешли на круглосуточную работу. Они дезинфицируют медицинские учреждения и машины скорой помощи.
В Ленинградской области спецсредствами обрабатывают детские сады, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экспресс-тесты на коронавирус выявляют наличие антител за 15 минут.
Полезная информация:
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