Экспресс-тесты на коронавирус выявляют наличие антител за 15 минут

Хроматографический иммуноанализ начали активно применять для обследования сотрудников московской больницы № 15.

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Фото, видео: Facebook / Валерий Вечорко; ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Главный врач московской городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко в своем аккаунте в Facebook рассказал, что экспресс-тесты на коронавирус выявляют наличие антител к новому внеклеточному агенту за 15 минут. Медик отметил, что хроматографический иммуноанализ начали активно применять для обследования сотрудников учреждения.

«Многих интересует вопрос, как обследуют медицинских работников на наличие антител к COVID-19. Ведь многие могли переболеть давно и бессимптомно. Наша больница с 24 апреля активно начала обследование сотрудников с помощью экспресс-тестов BOOZEK COVID-19. Это хроматографический иммуноанализ с латеральным потоком, который выявляет антитела IgG и IgM в цельной крови», — написал Валерий Вечорко.

Facebook / Валерий Вечорко

Врач отметил, что экспресс-тест, в том числе, помогает определить стадию заболевания коронавирусом. По словам Валерия Вечорко, с применением данной системы уже обследовано более 1300 медработников.

Повышенный уровень иммуноглобулина класса G указывает, что человек переболел COVID-19 и приобрел к нему иммунитет.

Ранее 5-v.ru сообщал, что еще 44 пациента с диагнозом коронавирус скончались в Москве.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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