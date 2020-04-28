Модель из Судана 26-летняя Ньяким Гатвех попала на страницы книги рекордов Гиннесса как самая темнокожая жительница планеты.

Она родилась в Африке, детство провела в лагере для беженцев. Когда девочке было 13, семья эмигрировала в США. Из-за цвета кожи над ней часто издевались сами же афроамериканцы.

Все изменилось, когда Ньяким случайно попала на показ мод для студентов. С тех пор девушка не покидает подиум, выступая на самых престижных площадках мира. Ее называют «Королевой тьмы».

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