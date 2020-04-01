«Дочь» Наоми Кэмпбелл показала все свои образы в одном посте
Восходящая звезда мировой моды Адут Акеч предложила поклонникам выбрать — какой она нравится им больше всего.
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Фото, видео: Instagram @adutakech
Супермодель суданского происхождения Адут Акеч представила поклонникам все самые популярные образы, в которых прежде появлялась на публике и обложках модных журналов. За семилетнюю карьеру красавица много раз экспериментировала над своей внешностью.
В частности, девушка перепробовала множество вариаций с волосами, не считая бесчисленных париков — от длинных локонов и африканских косичек до стрижек почти наголо. Подборку из десяти фотографий разного периода она представила в Instagram и предложила фолловерам выбрать лучшую. Однако те ожидаемо не сошлись во мнениях.
Адут неслучайно называют «дочерью» Наоми Кэмпбелл. Юная версия модели быстро стала любимицей редакторов глянца и престижных модных домов, таких как Saint Laurent, Chanel и Versace. Акеч признали моделью 2018 года по версии сайта Models.com и моделью 2019 года по версии British Fashion Awards. Благодаря ей агентства стали обращать больше внимания на темнокожих моделей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Адут Акеч восхитила публику на Неделе моды в Милане.
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