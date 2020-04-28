Конфетка или «баба на чайник»: Маша Малиновская показала фанатам новый образ

Телеведущая Маша Малиновская опубликовала фото в своем профиле в Instagram, где предстала перед подписчиками в ярком образе. На ней черно-розовое платье, вверх сделан в форме банта, плечи у телеведущей оголены. Мария, являющаяся ведущей музыкального канала, выбрала данный наряд именно для одной из своих передач был. Дизайнером выступила Светлана Евстигнеева.

«Когда сошлись все звезды», — подписала пост телеведущая и перечислила всю команду, помогавшую в создании лука.

Instagram @malinovskaya_tv

В сторис Малиновская подробно показала, как шла съемка и какие еще образы были для нее придуманы.

Подписчики отметили красоту телеведущей, однако нашлись те, кто посчитал, что платье Марии не идет.

«Всегда выглядишь потрясающе»;

«Красивый цвет, что-то бант не очень красив»;

«Машенька, конфетка»;

«Маша превосходная!!! Но только платье как-то делает Вас похожую на бабу на чайнике, которую раньше наши бабули на чайник надевали, чтоб он не остыл», — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Малиновская рассказала об изнасиловании в детстве.