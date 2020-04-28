Конфетка или «баба на чайник»: Маша Малиновская показала фанатам новый образ
Дизайнером экстравагантного наряда выступила Светлана Евстигнеева.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Стали известны подробности гибели замминистра культуры Москвы в Крыму
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Испанцы на карантине запели по-русски
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
Фото, видео: malinovskaya_tv
Телеведущая Маша Малиновская опубликовала фото в своем профиле в Instagram, где предстала перед подписчиками в ярком образе. На ней черно-розовое платье, вверх сделан в форме банта, плечи у телеведущей оголены. Мария, являющаяся ведущей музыкального канала, выбрала данный наряд именно для одной из своих передач был. Дизайнером выступила Светлана Евстигнеева.
«Когда сошлись все звезды», — подписала пост телеведущая и перечислила всю команду, помогавшую в создании лука.
В сторис Малиновская подробно показала, как шла съемка и какие еще образы были для нее придуманы.
Подписчики отметили красоту телеведущей, однако нашлись те, кто посчитал, что платье Марии не идет.
«Всегда выглядишь потрясающе»;
«Красивый цвет, что-то бант не очень красив»;
«Машенька, конфетка»;
«Маша превосходная!!! Но только платье как-то делает Вас похожую на бабу на чайнике, которую раньше наши бабули на чайник надевали, чтоб он не остыл», — отметили пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Малиновская рассказала об изнасиловании в детстве.
Читайте также
46%
-0.22 80.76
0.51
Нашли ошибку?