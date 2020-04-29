«Вторая по красоте после Джоли»: Бледанс показала себя 25 лет назад
Поклонников очаровали архивные снимки телеведущей.
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Фото, видео: Instagram @bledans, @lena_martynyuk_
Популярная актриса и телеведущая латышского происхождения Эвелина Бледанс, которой исполнился 51 год, поделилась с подписчиками архивными фотографиями 25-летней давности. Она выложила в Instagram два черно-белых снимка, представ перед фанатами в совсем юном возрасте. Судя по геолокации и хэштегам на фото, кадры были сделаны в Одессе. По всей вероятности, актрису накрыла волна ностальгии.
«25 лет пролетело как миг», — подписала фото Эвелина.
Она также поинтересовалась у подписчиков, какое фото им больше нравится. Мнения фанатов разделились.
«Вторая по красоте после Джоли»;
«Второе фото просто бомба»;
«Очень красивая. Два кадра замечательные, но мне больше нравится первый снимок»;
«Первая — впечатлила, вторая — убедила впечатление от первой», — высказали свое мнение фанаты.
В 2017 году Бледанс сообщила поклонникам, что сделала себе пластику груди. До этого телеведущая не решалась на операцию и использовала корректирующее белье. Однако впоследствии решилась лечь под нож хирурга. Сейчас фолловеры Эвелины отмечают, что она выглядит просто превосходно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс в БДСМ-наряде с плеткой продемонстрировала потрясающую фигуру.
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