«Вторая по красоте после Джоли»: Бледанс показала себя 25 лет назад

Популярная актриса и телеведущая латышского происхождения Эвелина Бледанс, которой исполнился 51 год, поделилась с подписчиками архивными фотографиями 25-летней давности. Она выложила в Instagram два черно-белых снимка, представ перед фанатами в совсем юном возрасте. Судя по геолокации и хэштегам на фото, кадры были сделаны в Одессе. По всей вероятности, актрису накрыла волна ностальгии.

«25 лет пролетело как миг», — подписала фото Эвелина.

Instagram @bledans

Она также поинтересовалась у подписчиков, какое фото им больше нравится. Мнения фанатов разделились.

«Вторая по красоте после Джоли»;

«Второе фото просто бомба»;

«Очень красивая. Два кадра замечательные, но мне больше нравится первый снимок»;

«Первая — впечатлила, вторая — убедила впечатление от первой», — высказали свое мнение фанаты.

В 2017 году Бледанс сообщила поклонникам, что сделала себе пластику груди. До этого телеведущая не решалась на операцию и использовала корректирующее белье. Однако впоследствии решилась лечь под нож хирурга. Сейчас фолловеры Эвелины отмечают, что она выглядит просто превосходно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс в БДСМ-наряде с плеткой продемонстрировала потрясающую фигуру.