«Все в порядке будет»: Тактаров рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
Ветеран MMA сообщил о самочувствии отца и тренера чемпиона UFC.
Фото: Facebook / Абдулманап Нурмагомедов
Состояние отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова стабильно. Об этом рассказал ветеран смешанных боевых искусств (ММА) и киноактер Олег Тактаров, передает портал Sport24 со ссылкой на прямой эфир знаменитости в Instagram.
«Я уже позвонил, кстати, ребятам. Мне сказали, что у Абдулманапа состояние стабильное. Так что, все в порядке у него будет», — сообщил Тактаров.
25 апреля стало известно, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию. Два дня до этого тренер переносил болезнь на ногах, уточнил спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.
Известно, что в прошлом году Нурмагомедов-старший перенес операцию на сердце.
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