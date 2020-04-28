Участники социального проекта «Мы вместе» поддержали врачей двух больниц в Петербурге
Волонтеры ОНФ передали дезинфицирующие средства, медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты медикам больниц Святого Георгия и Александровской.
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Фото, видео: Известия / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Все больше людей с каждым днем присоединяются к социальному проекту «Мы вместе», который призван поддержать пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников во время пандемии.
Сегодня в Петербурге волонтеры Общероссийского народного фронта передали дезинфицирующие средства, медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты врачам двух больниц — Александровской и Святого Георгия.
«В приложении ОНФ „Помощь“ заработала кнопка „помощь медикам“. Это сейчас те люди, которые стоят на страже, на первом плане борьбы с коронавирусной инфекцией. И, конечно, мы пытаемся всяческим образом им помогать», — сказал член штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.
Как отметили в ОНФ, это только начало, поддержка врачей будет продолжена. Также волонтеры не упустили возможность поздравить медиков с праздником — сегодня День сотрудников скорой помощи.
Ранее 5-tv.ru публиковал карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом.
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