Все больше людей с каждым днем присоединяются к социальному проекту «Мы вместе», который призван поддержать пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников во время пандемии.

Сегодня в Петербурге волонтеры Общероссийского народного фронта передали дезинфицирующие средства, медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты врачам двух больниц — Александровской и Святого Георгия.

«В приложении ОНФ „Помощь“ заработала кнопка „помощь медикам“. Это сейчас те люди, которые стоят на страже, на первом плане борьбы с коронавирусной инфекцией. И, конечно, мы пытаемся всяческим образом им помогать», — сказал член штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

Как отметили в ОНФ, это только начало, поддержка врачей будет продолжена. Также волонтеры не упустили возможность поздравить медиков с праздником — сегодня День сотрудников скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru публиковал карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом.

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