Составлена карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом

Составлен рейтинг заболеваемости коронавирусом по районам Санкт-Петербурга. Карта с инфографикой представлен в докладе кардиолога, руководителя петербургского центра им. Алмазова Евгения Шляхто. Документ опубликован на официальном сайте медицинского учреждения.

На карте показано число наблюдаемых врачами пациентов, а также тех, у кого подтвержден диагноз COVID-19, кроме того указано количество случаев заболевания на 100 тысяч жителей и число зараженных медицинских работников.

Лидером антирейтинга стал Приморский район. Там коронавирус подтвердился у 120 человек из 2 202 наблюдаемых пациентов. На втором месте Фрунзенский район, где 82 зараженных на 2 086 находящихся под наблюдением. На третьем месте Невский район с 135 пациентами с COVID-19 на 1246 под надзором медиков.

Меньше всего коронавирусная инфекция поразила Кронштадтский район. Там всего три человека с диагностированным заболеванием. По числу заболевших сотрудников медицинской сферы лидирует Невский район — 17 человек, из них восемь — врачи.

По состоянию на 28 апреля в городе на Неве зафиксировано 3 436 случаев заболевания коронавирусом. Из них 27 с летальным исходом. Выздоровели 544 пациента.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с обращением к жителям Северной столицы из-за коронавируса.

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