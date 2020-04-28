Лидером антирейтинга по COVID-19 стал Приморский район.

Составлена карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

Составлен рейтинг заболеваемости коронавирусом по районам Санкт-Петербурга. Карта с инфографикой представлен в докладе кардиолога, руководителя петербургского центра им. Алмазова Евгения Шляхто. Документ опубликован на официальном сайте медицинского учреждения.

На карте показано число наблюдаемых врачами пациентов, а также тех, у кого подтвержден диагноз COVID-19, кроме того указано количество случаев заболевания на 100 тысяч жителей и число зараженных медицинских работников.

Лидером антирейтинга стал Приморский район. Там коронавирус подтвердился у 120 человек из 2 202 наблюдаемых пациентов. На втором месте Фрунзенский район, где 82 зараженных на 2 086 находящихся под наблюдением. На третьем месте Невский район с 135 пациентами с COVID-19 на 1246 под надзором медиков.

Меньше всего коронавирусная инфекция поразила Кронштадтский район. Там всего три человека с диагностированным заболеванием. По числу заболевших сотрудников медицинской сферы лидирует Невский район — 17 человек, из них восемь — врачи.

По состоянию на 28 апреля в городе на Неве зафиксировано 3 436 случаев заболевания коронавирусом. Из них 27 с летальным исходом. Выздоровели 544 пациента.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с обращением к жителям Северной столицы из-за коронавируса.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+8° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
74.57
0.07 80.77
0.01
Знаки зодиака в постели: какие женщины лучшие любовницы

Последние новости

18:44
В Петербурге четыре военных корабля выведут в Неву на День Победы
18:31
Китайские ученые установили, обладатели какой группы крови чаще заражаются и умирают от коронавируса
18:20
«Земля пухом»: пиар-директор Началовой помянула певицу в Радоницу
18:09
Сотрудников МЧС наделили правом штрафовать россиян за нарушение режима самоизоляции
18:08
Попова: в России один из самых низких в мире уровней летальности по коронавирусу
18:04
Только у 5% больных коронавирусом россиян развивается тяжелая форма пневмонии

Сейчас читают

Знаки зодиака в постели: какие женщины лучшие любовницы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок