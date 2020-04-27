Беглов выступил с обращением к жителям Санкт-Петербурга из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с обращением к горожанам из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Он рассказал об общей ситуации, поддержке медиков и бизнеса, а также возможности посещения дач на майские праздники.

Общая ситуация с коронавирусом в Петербурге

Во время обращения губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнование семьям, в которых погибли инфицированные COVID-19.

«Глубокие соболезнования семьям, потерявших своих близких и всем ленинградцам-петербуржцам, кто сейчас теряет родных. Новая инфекция оказалась более жестокой и коварной, чем казалась вначале», — сказал губернатор.

По его словам, власти рассчитывали на спад эпидемии коронавируса к майским праздникам. Однако число заболевших COVID-19 на прошлой оказалось более чем в пять раз выше числа выздоровевших.

«Своевременно введенные ограничения помогли нам избежать взрыва заболеваемости. Но мы балансируем на грани. Рассматривается, в том числе, самый сложный сценарий», — сказал Беглов, не уточнив, что именно имеет в виду.

Губернатор добавил, что Петербург активно разворачивает дополнительные койко-места для больных коронавирусом. На данный момент их создано 5 483, и эта работа продолжается. Власти также запросили больше аппаратов искусственной вентиляции легких, другого оборудования и средств индивидуальной защиты у правительства РФ.

Поддержка медиков

«Медицинские работники принимают на себя основной удар эпидемии. Мужественно выполняют свой долг. Работают в очень сложных условиях. И, к огромному сожалению, несут потери», — отметил глава Северной столицы.

Он подчеркнул, что город будет помогать семьям медиков, заразившимся коронавирусом от пациентов. Предусмотрены единовременные выплаты и средства для организации похорон в случае смерти.

Поддержка бизнеса

Отдельно Беглов остановился на мерах, оказываемых предпринимателям Северной столицы во время пандемии.

«Расширен первый пакет помощи бизнесу. Льготы по аренде и по налогам получат те, кто имеет статус малого и среднего предприятия. Существенно упростили жизнь нестационарным торговым объектам. Получить место под павильон и узаконить его стало в три раза быстрее. Второй пакет помощи готовится. Город поможет и крупным компаниям, включая владельцев торговых центров. Но и они должны будут пойти навстречу тем, кто сейчас у них арендует площади», — рассказал градоначальник о помощи бизнесу.

Поездки на дачи на майские праздники

Беглов уточнил, что петербуржцы смогут отправиться на дачи на майские праздники. Этот вопрос уже согласован с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Однако для поездки на дачу нужно будет выполнить одно условие.

«Единственное условие — не останавливаться в пути. Ехать напрямую от дома до дачи. В садоводствах уже открыты 18 амбулаторий. Будем продолжать эту работу. Призыв к каждому — соблюдать принцип самоизоляции, дать правительству города время подготовиться к пику заболеваемости», — подытожил глава Северной столицы.

Как сообщал 5-tv.ru, Санкт-Петербург занимает третье место в стране по числу инфицированных коронавирусом нового типа, но горожане об этом совсем не беспокоятся. По данным на 27 апреля, COVID-19 диагностировали у 3238 человек. 489 смогли победить болезнь, 27 скончались. Эксперты предупреждают, что из-за нарушителей режима самоизоляции число зараженных в Петербурге возрастет в десятки раз.

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