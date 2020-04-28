Главный храм Вооруженных Сил России готовится к открытию в Подмосковье

Главный храм Вооруженных Сил России готовится к открытию. Третий по величине собор в стране построили в подмосковном парке «Патриот». Сегодня журналистам показали, как идут отделочные работы. Храм посвящен победам российского воинства. Но вместе с ликами святых внутри можно увидеть изображения танкистов и партизан, тех, кто сражался за Родину.

«С одной стороны, мы видим и традиционную часть — это иконы святых угодников, божьих небесных покровителей воинства российского. Мы видим мозаику удивительную. С одной стороны, должна быть традиция, которая во всех православных храмах существует, а с другой стороны — показать нашим воинам государства российского, что это их место, их место для молитвы», — рассказывает настоятель храма, епископ Клинский Стефан.

В храме много действительно уникального. Отделка — из керамики с гжельской росписью. Иконостас создан в той же технике, что и старинные походные воинские иконы. Своды собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за подвиги в разные периоды российской истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как архитектор храма ВС РФ прокомментировал информацию о мозаике с Путиным.