Главный храм Вооруженных Сил России готовится к открытию в Подмосковье
В третьем по величине соборе страны, посвященном победам российского воинства, идут отделочные работы.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Главный храм Вооруженных Сил России готовится к открытию. Третий по величине собор в стране построили в подмосковном парке «Патриот». Сегодня журналистам показали, как идут отделочные работы. Храм посвящен победам российского воинства. Но вместе с ликами святых внутри можно увидеть изображения танкистов и партизан, тех, кто сражался за Родину.
«С одной стороны, мы видим и традиционную часть — это иконы святых угодников, божьих небесных покровителей воинства российского. Мы видим мозаику удивительную. С одной стороны, должна быть традиция, которая во всех православных храмах существует, а с другой стороны — показать нашим воинам государства российского, что это их место, их место для молитвы», — рассказывает настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
В храме много действительно уникального. Отделка — из керамики с гжельской росписью. Иконостас создан в той же технике, что и старинные походные воинские иконы. Своды собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за подвиги в разные периоды российской истории.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как архитектор храма ВС РФ прокомментировал информацию о мозаике с Путиным.
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