Мишустин поручил подготовить концепцию снятия ограничений в России до 29 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору в срок до 29 апреля подготовить концепцию об изменении ограничительных мер, введенных в государстве в связи с распространением коронавируса. Информация об этом опубликована на официальном сайте Правительства РФ.

«Роспотребнадзору завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов РФ», — гласит текст документа.

27 апреля глава правительства РФ заявил о необходимости в ближайшее время доложить президенту России Владимиру Путину об изменении ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения COVID-19. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Михаил Мишустин также распорядился до конца недели подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала предложение продлить режим самоизоляции до 12 мая. По ее словам, постепенно снижать ограничительные меры можно будет в том случае, если россияне не «сорвутся» на майских праздниках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Мишустин заявил — Правительство РФ готовит третий пакет мер по восстановлению экономики в условиях пандемии.

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