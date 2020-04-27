Попова поддержала предложение продлить режим самоизоляции до 12 мая
По словам главы Роспотребнадзора, постепенно снижать ограничительные меры можно будет в том случае, если россияне не «сорвутся» на майских праздниках.
Фото: Известия / Константин Кокошкин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила в поддержку предложения продлить режим ограничений, установленных в России из-за коронавируса, до 12 мая. По словам главы ведомства постепенно снижать ограничительные меры можно будет в том случае, если россияне не «сорвутся» на майских праздниках.
По данным Оперштаба, на 27 апреля число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России за последние сутки составило 6 198 в 84 регионах. В общей сложности зарегистрировано 87 147 зараженных.
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