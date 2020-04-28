Актер Виктор Логинов не стесняется разницы в возрасте с девушкой в 24 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Instagram @loginov_victor

Актер Виктор Логинов, известный широкой публике по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», перестал скрывать от любопытных глаз свою новую возлюбленную. Теперь он свободно выкладывает совместные фото с 21-летней актрисой Марией Гуськовой в Instagram. Разница в возрасте между влюбленными 24 года.

Если в сериале герой Логинова был однолюбом, то у самого артиста в жизни на счету уже три брака. Как пишет KP.RU, с нынешней пассией он познакомился на репетициях спектакля «Классические шалости». Сейчас актеры уже живут вместе.

Instagram @loginov_victor

Сам 45-летний Логинов не стесняется разницы в возрасте с избранницей. В комментариях к снимку с Марией кто-то из поклонников указал ему, что девушка годится ему в дочери, но актер легко парировал этот удар.

«Что вы! Ошибаетесь! Моя дочь старше», — написал артист.

И действительно, дочь Логинова старше Марии на пять лет, но это не мешает паре быть счастливыми. Ранее 5-tv.ru рассказывал о пятерке звездных пар с разницей в возрасте более 15 лет.

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