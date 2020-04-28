«В дочери годится»: Гена Букин из «Счастливы вместе» показал молодую пассию
Актер Виктор Логинов не стесняется разницы в возрасте с девушкой в 24 года.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Стали известны подробности гибели замминистра культуры Москвы в Крыму
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Испанцы на карантине запели по-русски
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Instagram @loginov_victor
Актер Виктор Логинов, известный широкой публике по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», перестал скрывать от любопытных глаз свою новую возлюбленную. Теперь он свободно выкладывает совместные фото с 21-летней актрисой Марией Гуськовой в Instagram. Разница в возрасте между влюбленными 24 года.
Если в сериале герой Логинова был однолюбом, то у самого артиста в жизни на счету уже три брака. Как пишет KP.RU, с нынешней пассией он познакомился на репетициях спектакля «Классические шалости». Сейчас актеры уже живут вместе.
Сам 45-летний Логинов не стесняется разницы в возрасте с избранницей. В комментариях к снимку с Марией кто-то из поклонников указал ему, что девушка годится ему в дочери, но актер легко парировал этот удар.
«Что вы! Ошибаетесь! Моя дочь старше», — написал артист.
И действительно, дочь Логинова старше Марии на пять лет, но это не мешает паре быть счастливыми. Ранее 5-tv.ru рассказывал о пятерке звездных пар с разницей в возрасте более 15 лет.
Читайте также
34%
0.07 80.77
0.01
Нашли ошибку?