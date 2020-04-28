Фото перевоплощения рэпер выложил в своем Instagram.

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Фото, видео: Instagram @realpotap

Популярный исполнитель Потап выложил в своем профиле в Instagram неожиданный кадр: он на сцене вместе с Настей Каменских в образах Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Как отметили подписчики, в таком виде Потап и Настя предстали в Ялте на международном пятидневном музыкальном марафоне — «Крым мьюзик фест». Видимо, сегодня рэпер решил вспомнить это мероприятие и представил фанатам их с супругой необычные образы.

«Pugacheva & Rotaru», — коротко прокомментировал фото Потап.

Instagram @realpotap

Подписчиков позабавил образ музыкантов, и они не упустили возможность пошутить.

«С макияжем трудно узнать»;

«А Пугачева с Ротару вечером под гитару»;

«Дворовыми басами завывают с нами! Так вот, про кого пелось»;

«Как ты не крути, но мы не пара, не пара, я же Пугачева, я Ротару, Ротару…», — повеселились в комментариях фанаты.

Настя Каменских и Потап женаты и счастливы в браке. Музыканты долгое время жили вместе, но скрывали эту информацию вплоть до свадьбы, которая состоялась 23 мая 2019 года. Певица также часто делится совместными снимками с мужем, которые умиляют поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Каменских запустила курс дистанционных тренировок для тех, кто сидит в изоляции из-за коронавируса.

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