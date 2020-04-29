Больше не Цыбульский: внебрачный сын Никаса Сафронова взял фамилию отца

Внебрачный сын художника Никаса Сафронова, бизнесмен Дмитрий сообщил 5-tv.ru об успешном установлении родства со своим знаменитым отцом в суде Литвы. В доказательство своих слов он показал паспорт, в котором стоит фамилия известного живописца. Также он рассказал, какую эпопею пришлось ему вытерпеть в российском суде в попытках зафиксировать, что он сын Сафронова.

По словам Дмитрия, в прессе появилась ложная информация о том, что он, шестой сын Никаса Сафронова, подал иск в Пресненский суд Москвы о лишении того родительских прав. Но после якобы переформулировал свои требования и ходатайствовал об установлении отцовства, в чем суд ему также отказал. Бизнесмен опроверг эти сведения по пунктам.

«Начнем с того, что я не шестой сын, а первый, самый старший. Второй момент, я никогда не подавал на отца в суд о лишении его родительских прав. Пресненский районный суд не отказывал мне в иске, а оставил его без движения. Это было связано с тем, что я попросил моего адвоката не ходить в суд, поскольку цепь событий натолкнула меня на мысль — кто-то заинтересован в том, чтобы суд отказал мне в установлении отцовства», — рассказал Дмитрий Сафронов.

По его словам, иск долго лежал у судьи, не назначался процесс, ему задавали странные вопросы, не имеющие, по его мнению, отношения к делу. Например: «Зачем ему нужно устанавливать отцовство?», «Зачем это нужно Никасу Сафронову?», «Почему не озаботились этим раньше?». Тогда мужчина решил обратиться в литовский суд, поскольку проживает на территории этого государства.

«По этим причинам я решил обратиться с таким же иском в суд по моему месту жительства, куда были предъявлены все доказательства. Это экспертиза ДНК, проведенная в России, видеозапись отца, наши детские фотографии. Суд удовлетворил мой иск, и я уже поменял фамилию — теперь я Дмитрий Сафронов», — заключил сын художника.

Из-за прошедших в прессе сообщений о проигрыше в суде, а также незаконном ношении фамилии живописца молодой человек, по его словам, понес репутационные потери. Теперь он намерен добиваться реабилитации своего имени в суде.

«Эта информация дискредитировала меня в глазах моих бизнес-партнеров. Я получил несколько звонков с вопросами. Это отразилось на моей безупречной репутации, которую я строил годами. Я и мои адвокаты готовим исковое заявление в суд о привлечении к уголовной ответственности как СМИ, так и того человека, который слил эту ложную информацию в сеть. Я думаю, в ходе расследования мы это установим», — подытожил Сафронов.

Ранее сам Никас Сафронов рассказал 5-tv.ru, как в его жизни появился внебрачный сын Дмитрий, и почему он ему помогал.