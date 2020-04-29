Больше не Цыбульский: внебрачный сын Никаса Сафронова взял фамилию отца
Мужчина заявил, что намерен судиться с теми, кто распространял о нем ложную информацию.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Стали известны подробности гибели замминистра культуры Москвы в Крыму
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Испанцы на карантине запели по-русски
Фото, видео: Instagram @dmitrij_safronov; 5-tv.ru
Внебрачный сын художника Никаса Сафронова, бизнесмен Дмитрий сообщил 5-tv.ru об успешном установлении родства со своим знаменитым отцом в суде Литвы. В доказательство своих слов он показал паспорт, в котором стоит фамилия известного живописца. Также он рассказал, какую эпопею пришлось ему вытерпеть в российском суде в попытках зафиксировать, что он сын Сафронова.
По словам Дмитрия, в прессе появилась ложная информация о том, что он, шестой сын Никаса Сафронова, подал иск в Пресненский суд Москвы о лишении того родительских прав. Но после якобы переформулировал свои требования и ходатайствовал об установлении отцовства, в чем суд ему также отказал. Бизнесмен опроверг эти сведения по пунктам.
«Начнем с того, что я не шестой сын, а первый, самый старший. Второй момент, я никогда не подавал на отца в суд о лишении его родительских прав. Пресненский районный суд не отказывал мне в иске, а оставил его без движения. Это было связано с тем, что я попросил моего адвоката не ходить в суд, поскольку цепь событий натолкнула меня на мысль — кто-то заинтересован в том, чтобы суд отказал мне в установлении отцовства», — рассказал Дмитрий Сафронов.
По его словам, иск долго лежал у судьи, не назначался процесс, ему задавали странные вопросы, не имеющие, по его мнению, отношения к делу. Например: «Зачем ему нужно устанавливать отцовство?», «Зачем это нужно Никасу Сафронову?», «Почему не озаботились этим раньше?». Тогда мужчина решил обратиться в литовский суд, поскольку проживает на территории этого государства.
«По этим причинам я решил обратиться с таким же иском в суд по моему месту жительства, куда были предъявлены все доказательства. Это экспертиза ДНК, проведенная в России, видеозапись отца, наши детские фотографии. Суд удовлетворил мой иск, и я уже поменял фамилию — теперь я Дмитрий Сафронов», — заключил сын художника.
Из-за прошедших в прессе сообщений о проигрыше в суде, а также незаконном ношении фамилии живописца молодой человек, по его словам, понес репутационные потери. Теперь он намерен добиваться реабилитации своего имени в суде.
«Эта информация дискредитировала меня в глазах моих бизнес-партнеров. Я получил несколько звонков с вопросами. Это отразилось на моей безупречной репутации, которую я строил годами. Я и мои адвокаты готовим исковое заявление в суд о привлечении к уголовной ответственности как СМИ, так и того человека, который слил эту ложную информацию в сеть. Я думаю, в ходе расследования мы это установим», — подытожил Сафронов.
Ранее сам Никас Сафронов рассказал 5-tv.ru, как в его жизни появился внебрачный сын Дмитрий, и почему он ему помогал.
Читайте также
81%
0.07 80.77
0.01
Нашли ошибку?