Известный российский художник Никас Сафронов рассказал 5-tv.ru о внебрачном сыне, который потерпел неудачу в суде, пытаясь доказать свое родство со знаменитым живописцем.

По его словам, Дмитрий Цыбульский появился в его жизни уже лет 15 назад. Тогда он пришел к нему в качестве клиента, но уже вскоре заявил о своем происхождении и попросил о помощи. Сафронов, хоть и не был уверен в отцовстве, не смог отказать молодому человеку.

«Выяснилось, что это мой сын, что у него долги, семь классов образования. Что квартиру они с мамой потеряли, ее обманули, когда она вошла в какой-то бизнес. Я вспомнил его маму, хотя мы не были близки и не встречались так, чтоб я сказал, что был влюблен в нее, но я решил ему помочь», — вспоминает Сафронов.

Художник оказывал поддержку новоиспеченному родственнику, но и спрашивал с него за вложенные деньги. Молодой человек окончил школу, потом решил открыть свой бизнес. Однако, дело не пошло, и он свернул на кривую дорожку.

«Я тогда дал ему 50 тысяч евро, он, к сожалению, их потратил. Бизнес у него не пошел, он стал выпивать, расслабился. Я ему говорил: „Дим, а представь, что меня нет“. „Но ты же уже есть, я тебя поймал, нашел“. Я тогда дал ему еще 20 тысяч, помимо 80, до ста тысяч, и сказал, чтоб, если не возьмется за ум, ко мне больше не обращался», — рассказал художник.

Через несколько лет молодой человек встал на путь исправления и даже начал отдавать деньги Сафронову. Тогда живописец снова стал поддерживать Цыбульского, но уже не столько финансово, сколько участием в его жизни. Но вот узаконить свое родство у «наследника» не получилось — то ли снова пошел в разнос, то ли просто не соблюл все формальности. Хотя документы с официальным разрешением носить фамилию Сафронов подписаны уже были.

«Я дал разрешение ему стать моим сыном официально через нотариальную контору. Написал документы. Он подавал в суды и, как ни странно, он все эти суды пропустил. Может, потому что он уехал из Вильнюса в Эстонию, где у него бизнес. Они там все заторможенные. Что-то у него пошло не так, наверное, опять расслабился. Может, выяснилось, что он не совсем мой сын, может, просто не успел оформиться», — замечает Сафронов.

При этом он отметил, что готов поддержать внебрачного сына, если тот решит довести дело с судами до конца. Сегодня художник с радостью помогает детям, причем даже не только своим. Но в случае с претензиями на родство уже учитывает ошибки прошлого — если к нему явится еще какой-то наследник, будет требовать доказательств.

«Я надеюсь, что все вернется, если он снова будет подавать в суд и узакониваться, как мой сын, я поддержу его. Надеюсь, что это случайность, недоразумение. Но такая история достаточно странная: объявляются дети, но теперь я, наверное, все-таки буду проверять ДНК, есть ли в них моя кровь», — заключил художник.

Пресненский суд Москвы оставил без рассмотрения иск Дмитрия Цыбульского, желающего доказать свое родство с живописцем, из-за неявки на заседания. При этом в СМИ пишут, что приехать в суд 37-летнему истцу помешала пандемия коронавируса.

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