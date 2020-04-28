«Она рвется в бой»: гражданский муж Бабкиной заявил о ее скорой выписке

Врачи планируют выписать госпитализированную с пневмонией певицу Надежду Бабкину уже на следующей неделе. Об этом сообщил ее гражданский муж, певец Евгений Гор.

«У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через семь-десять дней (5-8 мая — Прим. ред.) уже полностью здоровой», — написал он на своей странице в Instagram.

По словам Гора, он каждый день выходит на связь с гражданской женой. Евгений признался, что получил множество вопросов от поклонников о состоянии певицы после ее госпитализации. Он поблагодарил всех за поддержку.

Instagram @evgeni_gor

Ранее концертный директор Надежды Бабкиной тоже говорил, что певица находится в хорошем настроении. Она активно интересуется делами театра «Русская песня», в котором является руководителем.

Как сообщал 5-tv.ru, 70-летнюю Бабкину госпитализировали с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония» в начале апреля. Ее в тяжелом состоянии положили в больницу в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом нового типа. COVID-19 у артистки не подтвердился, но ее состояние ухудшилось. Врачам даже пришлось вводить ее в состояние медикаментозной комы.

Почти через месяц активного лечения певица поправилась, но до сих пор не покидает стен больницы. Едва выйдя из комы, Надежда Бабкина спросила о Параде Победы.