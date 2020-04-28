Еще 67 человек с диагнозом коронавирус скончались в Москве
Всего, с начала эпидемии COVID-19, в столице умерли 546 человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
За последние сутки в Москве скончались 67 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе.
С начала эпидемии коронавирусной инфекции в столице умерли 546 человек.
Число инфицированных на территории России достигло 93 558 человек, выздоровели — 8 456, умерли — 867.
Также в Оперативном штабе отметили, что было проведено боле 3,13 миллиона тестов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около 100 тысяч экспресс-тестов было поставлено в московские больницы для определения наличия иммунитета к коронавирусу у медицинских работников.
По словам вице-мэра, в столице постоянно увеличивается количество людей, для которых тестирование проводится в обязательном порядке. Сейчас, например, скрининг проводят среди пациентов, поступающих на лечение в неинфекционные медучреждения.
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