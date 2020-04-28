Около 100 тысяч экспресс-тестов для проверки на иммунитет к COVID поставили в больницы Москвы

Около 100 тысяч экспресс-тестов было поставлено в московские больницы для определения наличия иммунитета к коронавирусу у медицинских работников. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Началось тестирование медицинских работников экспресс-тестами на наличие иммунитета. Для этого в учреждения города было поставлено порядка 100 тысяч тест-систем», — сказала она.

По словам вице-мэра, в столице постоянно увеличивается количество людей, для которых тестирование проводится в обязательном порядке. Сейчас, например, скрининг проводят среди пациентов, поступающих на лечение в неинфекционные медучреждения.

По данным Анастасии Раковой, в настоящий момент в Москве выполняется более 20 тысяч тестов в сутки. Анализы в обязательном порядке берут у пациентов с признаками ОРВИ, пневмонией и людей, проживающих в одном доме с больными коронавирусом. Также проводится проверка среди сотрудников, контактирующих с местными жителями — медработников, социальных служащих, водителей общественного транспорта, правоохранителей и других.

Сейчас в столице около 20 тысяч человек находятся на домашнем лечении под ежедневным медицинским контролем сотрудников информационного центра мониторинга и врачей. Решение о том, нужно ли человеку оставаться дома, пройти тестирование в одном из московских КТ-центров или лечь в стационар, принимает доктор.

10 апреля результаты масштабного тестирования показали, что только три процента всего населения России имеют устойчивый иммунитет к коронавирусу.

Ранее 5-tv.ru писал, что экспресс-тесты на коронавирус выявляют наличие антител за 15 минут.

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