Путин призвал отказаться от походов в гости на майские праздники
Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Режим майских нерабочих дней не означают тотальных каникул, региональным властям предстоит определить службы и ведомства, которые продолжат работать.
Главный принцип — на первую декаду мая сохраняется «статус-кво» по самоизоляции — ни новых ограничений, ни новых послаблений.
Какие у такого подхода аргументы, узнал Николай Иванов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал ценности, лежащие в основе российской государственности.
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