Путин призвал отказаться от походов в гости на майские праздники

Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Режим майских нерабочих дней не означают тотальных каникул, региональным властям предстоит определить службы и ведомства, которые продолжат работать.

Главный принцип — на первую декаду мая сохраняется «статус-кво» по самоизоляции — ни новых ограничений, ни новых послаблений.

Какие у такого подхода аргументы, узнал Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал ценности, лежащие в основе российской государственности.

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