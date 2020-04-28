Путин назвал ценности, лежащие в основе российской государственности

Президент РФ подчеркнул, что россияне не оставят в беде родителей, дедушек и бабушек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / President of Russia

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин назвал взаимопомощь, взаимовыручку и солидарность главной опорой российской государственности. Заявление он сделал на совещании с губернаторами по борьбе с коронавирусом нового типа.

«С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живет тысячу лет. И сегодня они — главная опора нашей государственности. Мы получили их вместе с православием. Эти ценности лежат в основе и других религий народов России — ислама, буддизма, иудаизма. Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей», — сказал глава государства.

Путин призвал вспомнить рассказ Джека Лондона «Закон жизни». Его герои бросали своих стариков, ставших обузой на съедение зверям. Иначе племя не могло выжить.

«Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код. <…> Вновь повторю: для нас сейчас главное — это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем. Твердо знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас», — подытожил президент.

Как сообщал 5-tv.ru, во время совещания Владимир Путин заявил, что отказ от больных людей ради экономики ведет к «дикости и варварству».

Тема:
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