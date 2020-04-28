Путин назвал ценности, лежащие в основе российской государственности
Президент РФ подчеркнул, что россияне не оставят в беде родителей, дедушек и бабушек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / President of Russia
Президент РФ Владимир Путин назвал взаимопомощь, взаимовыручку и солидарность главной опорой российской государственности. Заявление он сделал на совещании с губернаторами по борьбе с коронавирусом нового типа.
Путин призвал вспомнить рассказ Джека Лондона «Закон жизни». Его герои бросали своих стариков, ставших обузой на съедение зверям. Иначе племя не могло выжить.
Как сообщал 5-tv.ru, во время совещания Владимир Путин заявил, что отказ от больных людей ради экономики ведет к «дикости и варварству».
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