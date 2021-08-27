ТОП-3 женских имени, пробуждающих в мужчинах желание

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Сергей Зеленский
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Остальным девушкам расстраиваться не стоит — нужно лишь взять на заметку положительные качества характера.

Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Baumann, Vikki Grant, Oleksiy Maksymenko, uwe umstätter, Frank May

Именологи вычислили три женских имени, обладательницы которых будоражат умы мужчин. Конечно, в любом исследовании есть погрешность, однако специалисты утверждают, что большинство представителей сильного пола заведомо «тают» заслышав именно эти имена, пишет портал Femmie.

Анастасия

Этому русскому имени древнегреческого происхождения покровительствует знак зодиака Скорпион, известный своими колдовскими чарами. Такие девушки являются «магнитами» для сильного пола.

Анастасия прекрасно осознает, какое воздействие оказывает на противоположный пол, а потому зачастую прибегает к своей «власти», вынуждая плясать под свою дудку. Но это не означает, что Анастасия обязательно имеет стервозный характер. Как правило, это уверенные и жизнерадостные особы, которые не прочь пококетничать. При этом они стремятся к крепкому браку и преданны спутнику жизни.

Виктория

«Победительница» Виктория находится под влиянием изменчивого Водолея, который отличает смелых, любознательных и интересных людей. Обладательница этого имени является оригинальной и энергичной личностью, с ней легко общаться, ведь она дружелюбна и жизнерадостна.

Вместе с тем Виктория эмоционально ранима, что вызывает у мужчин желание оградить ее от всевозможных невзгод. Она искренна с противоположным полом, что вызывает у них уважение.

Эти девушки всегда стараются остаться независимыми, даже купаясь в любви своего избранника. Предсказать их поведение крайне сложно, что и делает их притягательными для мужчин.

Елена

Елене покровительствуют Близнецы − зодиак известных сердцеедов. Женщина с этим именем легко покоряет мужчин. Елена мила и непосредственна, она любит проявлять эмпатию — участие и сочувствие.

Внимательно присматривается к малознакомым людям, особенно к мужчинам, а потому ей не свойственно делать необдуманные поступки в личной жизни. Но, почувствовав «своего» человека, становится открытой и искренней, что делает ее желанной для большинства мужчин.

Обладательницам других имен расстраиваться не стоит — нужно лишь взять на заметку те хорошие качества, которыми обладают Анастасии, Виктории и Елены, и устраивать свою личную жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о четырех женских именах, обладательницы которых не изменяют партнерам.

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