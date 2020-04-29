На днях красотка отпраздновала 25-летие.

Знаменитая модель Джиджи Хадид ждет ребенка

Фото: Instagram @gigihadid

Одна из самых востребованных моделей современности Джиджи Хадид находится на 20-й неделе беременности. Об этом сообщил американский портал TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье девушки.

Издание утверждает, что отцом ребенка является бойфренд Джиджи — Зейн Малик, бывший участник группы One Direction. Пара стала встречаться еще с ноября 2015 года, в 2018-м рассталась, но в декабре прошлого года воссоединилась вновь. Сейчас они вместе в режиме самоизоляции проводят время на родительском ранчо модели в Пенсильвании.

По данным источников портала, пока будущие родители не выясняли пол ребенка.

Настоящее имя модели с палестинскими корнями — Джелена Нура Хадид. 23 апреля ей исполнилось 25 лет. 5-tv.ru рассказывал о самых смелых и ярких образах Джиджи Хадид в 2020 году.

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