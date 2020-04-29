Жертвами пожара в частном дома в Ленинградской области стали шесть детей и двое взрослых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЕДДС Выборгского района.

Пламя охватило частный дом в поселке Выборгский.

По данным источника агентства, семья была неблагополучной.

В настоящий момент пожар ликвидирован.

На месте ЧП работают более 40 человек личного состава, задействованы 17 единиц техники. Они занимаются разбором завалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре на частной лесопилке в Новгородской области.