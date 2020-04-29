Шестеро детей и двое взрослых погибли при пожаре под Петербургом
Возгорание произошло в частном доме в поселке Выборгский.
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Фото, видео: ВКонтакте @vyborg_interesting; 5-tv.ru
Жертвами пожара в частном дома в Ленинградской области стали шесть детей и двое взрослых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЕДДС Выборгского района.
Пламя охватило частный дом в поселке Выборгский.
По данным источника агентства, семья была неблагополучной.
В настоящий момент пожар ликвидирован.
На месте ЧП работают более 40 человек личного состава, задействованы 17 единиц техники. Они занимаются разбором завалов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре на частной лесопилке в Новгородской области.
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