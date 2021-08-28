ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые страшны в гневе

Всех людей охватывают приступы ярости, но лишь несколько женщин умеют злиться как никто другой. Таким свойством их наделили звезды, утверждают астрологи. Эксперты привели три знака зодиака, которые в гневе страшнее всех.

Овен

Известно, что Овен — один из самых раздражительных и агрессивных знаков. Никогда не угадаешь, из-за чего она разозлится сегодня. Женщина, рожденная под этим созвездием, найдет повод для ярости. Ей не свойственны мягкость и хитрость. Она не принимает возражений и аргументов, упрямо настаивает на своем, если с ней спорят. И быстро доходит до точки кипения, срываясь на крик.

Уже через пять минут она может вернуться в умиротворенное состояние и утверждать, что накричала не со зла. Свои внезапные вспышки гнева и резкие смены настроения эта дама считает нормой.

Стрелец

Добродушная и общительная женщина-Стрелец злится редко, но метко. Если она завелась, обидчику мало не покажется. Она может мило беседовать или смеяться, а затем мгновенно воспылать яростью. Стрельца выводят из себя несправедливость, хамство и попытки ограничить ее свободу. В стремлении отстоять свое и наказать виновных она сама не прочь нахамить и нагрубить с присущими ей прямотой и остроумием.

Как и Овен, дама-Стрелец не отличается злопамятностью. Восстановив справедливость и расправившись с врагами, она вновь становится милой и обаятельной.

Скорпион

В отличие от Овна и Стрельца женщина-Скорпион никому не показывает своей злости. Внешне она сохраняет спокойствие, а тем временем в ее голове зреет мстительный план, который она с блеском воплотит в жизнь. Эта дама злится почти ежедневно. Любой неосторожный взгляд в ее сторону подвергается анализу.

Нанесенная ей обида быстро перерастает в справедливый гнев. Если она в ярости, лучше не рисковать, а переждать бурю в другом месте. Скорпионы не отличаются человеколюбием, потому их раздражительность чаще всего направлена на ближних.

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