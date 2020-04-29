После окончания пандемии коронавируса в европейских странах, куда так любят ездить российские путешественники, ожидают сохранения турпотока. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Среди стран, представительства которых подтвердили намерение принимать россиян по окончании пандемии: Греция, Италия, Болгария, Чехия и Хорватия.

«Мы сделаем все возможное, чтобы после нормализации эпидемиологической обстановки в России россияне приехали на отдых в Грецию. Это будет безопасный отдых», — сообщил АТОР директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

Надежду на возобновление туризма с Россией выразили и в итальянском представительстве. Там отметили, что ценят выбор россиян, которые часто посещают их страну.

Нет закрытия границ для путешественников из других государств в Чехии, отметили в российском представительстве ЧехТуризма. А в Хорватии даже упомянули, что рассматривают возможность упрощения визового режима для туристов из РФ. Ищут более гибкие подходы к принятию гостей из России и Турции также в Болгарии.

Пандемия коронавируса вынуждает представителей туристической отрасли в разных странах менять свой подход к работе. Так, ранее 5-tv.ru сообщал, что отели в Турции этим летом планируют отказаться от «шведского стола» из-за пандемии.

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