Следователи рассказали о серийном убийце на красной спортивной иномарке
Маньяк настигал своих жертв на угнанном у следователя автомобиле.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko; 5-tv.ru
Серия громких убийств прокатилась по стране. Их объединяет то, что все они происходят с участием дорогого красного спортивного автомобиля. Следствие выяснило, что неизвестный похитил машину у одного из сотрудников межведомственной рабочей группы и теперь убивает всех, кто окажется невольным пассажиром.
У правоохранителей есть основания подозревать, что их коллега, владелец угнанного авто капитан Косицкий, может стать следующей жертвой.
Но кто сидит за рулем машины смерти? И как выпутается из этой истории хозяин транспортного средства? Развязку криминального сюжета смотрите в новых сериях детективного сериала «Свои», которые выходят с понедельника по четверг в 23:10 в эфире Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как экстрасенс помогает следствию раскрывать преступления.
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