Следователи рассказали о серийном убийце на красной спортивной иномарке

Серия громких убийств прокатилась по стране. Их объединяет то, что все они происходят с участием дорогого красного спортивного автомобиля. Следствие выяснило, что неизвестный похитил машину у одного из сотрудников межведомственной рабочей группы и теперь убивает всех, кто окажется невольным пассажиром.

У правоохранителей есть основания подозревать, что их коллега, владелец угнанного авто капитан Косицкий, может стать следующей жертвой.

Но кто сидит за рулем машины смерти? И как выпутается из этой истории хозяин транспортного средства? Развязку криминального сюжета смотрите в новых сериях детективного сериала «Свои», которые выходят с понедельника по четверг в 23:10 в эфире Пятого канала.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал о том, как экстрасенс помогает следствию раскрывать преступления.