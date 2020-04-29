Екатеринбуржец после драки забросал камнями машину скорой помощи, приехавшую на вызов
В настоящее время решается вопрос о передачи материалов проверки из полиции в органы СКР.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Приехавшая на вызов машина скорой помощи в Екатеринбурге была атакована нетрезвым мужчиной. Инцидент произошел вечером 28 апреля на улице Амундсена. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео конфликта дебошира с водителем кареты скорой помощи.
Сначала нетрезвый местный житель некоторое время довольно грубо препирается с водителем. В ходе перепалки тот отталкивает мужчину и запирается в машине. Дебошир на этом не успокаивается, а подобрав камень с газона идет в атаку на обидчика.
Водитель скорой помощи предпринял попытку избежать нападения, но, судя по кадрам с поврежденным автомобилем, нетрезвый мужчина все же смог несколько раз попасть в машину камнями.
Как ранее писал 5-tv.ru, до приезда скорой помощи между местными жителями возле подъезда произошла потасовка. После этого родственники одного из пострадавших вызвали скорую помощь.
Когда карета скорой помощи прибыла на вызов, к автомобилю подошел один из участников драки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что медик в результате инцидента не пострадал.
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