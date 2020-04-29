Последствия страшного пожара под Петербургом, где погибла семья из 8 человек

Знакомые предполагают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем главой семейства.

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Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru

5-tv.ru публикует кадры с места страшного пожара в Выборге Ленинградской области на улице Малая Водяная, 11, где погибла семья из восьми человек, шестеро из которых — дети. От двухэтажного частного дома площадью 120 квадратных метров остался один сгоревший остов.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники профильных организации. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщал 5-tv.ru, предварительная версия пожара — неисправность электропроводки. Предполагается, что очаг возгорания был возле лестницы, ведущей на второй этаж.

Жертвами чудовищной трагедии в Выборге стали 32-летняя Юлия Ш. и 36-летний Денис Ш., а также шестеро детей, старшему из которых было восемь лет, а самому младшему — всего месяц. Остальным детям было шесть, три, два и один год.

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