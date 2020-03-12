Атлетичная фигура Анны Кошмал потрясла ее поклонников. Звезда сериала «Сваты» выложила в Instagram несколько откровенных снимков. На них 25-летняя актриса стоит в облегающих джинсах и черной куртке поверх бюстгальтера.

Длинные волосы девушки прикрывают линию декольте. Но и без этой детали фото не кажутся неприличными. В кадре Анна не пытается возбудить фанатов, а сморится естественно и непринужденно. Это подчеркивает и минимальный макияж.

Instagram @smorkovkina

Особенно пользователей впечатлил пресс на животе Кошмал. Обычно артистка не публикует фото из спортзалов, но теперь очевидно, что она занимается собой и может потягаться в стройности со многими красавицами России и своей родной Украины.

«Я паражаюсь, как девушка может быть такой красивой»;

«Влюблен в Анну еще со «Сватов»;

«Худышка!»

«Классный пресс!» — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кошмал верхом на барном стуле взбудоражила фанатов.