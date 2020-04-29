Роспотребнадзор подготовил рекомендации для безопасного проведения майских праздников
Предстоящие длительные выходные могут стать переломным моментом в борьбе с коронавирусом.
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Фото, видео: Известия / Николай Сиденков; 5-tv.ru
Майские праздники могут стать переломным моментом в борьбе с коронавирусом. Роспотребнадзор подготовил рекомендации, как провести предстоящие выходные максимально безопасно.
Итак, врачи напоминают: сейчас не время посещать родственников и приглашать в гости друзей, устраивать пикники и прогулки. Особенно важно исключить контакты с теми, кто в группе риска. Поздравить близких с праздниками лучше всего по интернету. Позвоните родителям, устройте онлайн-встречу с друзьями.
Поехать на дачу можно, однако безопаснее всего сделать это на своей машине или на такси. В пути не останавливайтесь. В автобусе или в электричке обязательно надевайте маску и соблюдайте дистанцию в полтора метра.
Не забывайте тщательно мыть руки, а также промывать овощи и фрукты под проточной водой.
И не злоупотребляйте алкоголем. Врачи напоминают, он снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям.
Ранее 5-tv.ru публиковал пять способов от нейробиолога, как сохранить хорошее настроение в самоизоляции.
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