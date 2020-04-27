В период пандемии коронавируса россияне вынуждены соблюдать правила самоизоляции, и отнюдь не всем это дается легко. Если первое время сидеть дома было приятно, то ко концу апреля у многих возникает чувство тоски из-за невозможности покидать жилище. Как сохранить хорошее настроение в этот непростой период рассказал директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ, научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ профессор, нейробиолог Рауль Гайнетдинов.

По его словам, есть пять способов, которые помогут сохранить выделение двух важнейших нейромедиаторов, влияющих на наше эмоциональное состояние: дофамина и серотонина.

Триптофановая диета

Концентрацию в организме серотонина можно поддерживать с помощью специальной диеты, рассказал ученый. Для этого необходимо повышать в крови концентрацию предшественника серотонина — триптофана. Он содержится во многих продуктах, вводя которые в свой рацион, вы сможете чувствовать себя лучше.

«Триптофан содержится во множестве продуктов: например, в сыре, орехах, молоке, индейке и бананах. Не зря люди, чтобы успокоиться, пьют на ночь молоко. Кроме того, важную роль в этом процессе играют углеводы: необходимо еще съесть небольшой десерт, чтобы триптофан из крови добрался до мозга. Это важно помнить людям на диетах — для хорошего настроения не стоит слишком строго ограничивать себя в сладком», — рассказал Гайнетдинов.

Солнечный свет

Согласно некоторым исследованиям, концентрация серотонина зависит о количества солнечного света, который получает человек. Поэтому солнечные ванны, пусть и на балконе, могут помочь справиться с вынужденной самоизоляцией.

«Есть такое понятие — сезонная депрессия, которой весной или осенью бывают подвержены жители северных регионов, например Финляндии или Санкт-Петербурга. Нередко они связаны именно с недостатком солнечного света», — отметил нейробиолог.

Насыщение кислородом

Кислород тоже поддерживает баланс в организме человека важнейших нейромедиаторов. Конечно, сейчас получать его, выходя чаще на улицу, нельзя, но есть и другие способы насыщать свои легкие этим газом.

«Известный факт, что во время выполнения упражнений в кровь тоже попадает большое количество кислорода. Кстати, физическая нагрузка способствует нейрогенезу — восстановлению нервных клеток», — напомнил ученый.

Запах хвои

Ароматерапия в кругу светил науки не считается авторитетной областью знания, однако, даже в ней есть исследования, способные принести пользу человечеству. Так, по словам Гайнетдинова, некоторые следовые амины и рецепторы к ним отвечают не только за обоняние человека, но и за эмоции. В хвойных ароматах содержится вещество тимберол, способное блокировать рецепторы, отвечающие за негативные эмоции.

«Вот почему я не удивлен попыткам лечения депрессии и тревожности с помощью ароматерапии, включающей запах сосновых деревьев», — пояснил исследователь.

Дофаминовое голодание

Эта практика широко используется среди людей, которые пресытились удовольствиями. Они намеренно ограничивают себя в принятии вкусной пищи, алкоголя, развлечениях, чтобы потом почувствовать сильнее те же эмоции, когда будет совершен выход из практики «дофаминового голодания», рассказал ученый.

«Изоляция, в которой мы все сегодня оказались, в какой-то степени тоже „дофаминовое голодание“. <…> Когда мы снова сможем пойти в любимое кафе или встретиться с близким другом, радость от этих событий будет намного ярче, и мы заново научимся ценить те маленькие радости, которые не замечали раньше», — заметил нейробиолог.

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