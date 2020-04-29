Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», запрещающие использовать при выдаче свидетельств о рождении русифицированные фамилии и отчества. Согласно документу, при регистрации имени ребенка в фамилиях следует заменить суффиксы «-ов/-ова», «-ев/-ева», а в отчествах — «-ович/-евич» и «-овна/-евна».

«В дальнейшем при рождении ребенка будут выдаваться документы, в которых фамилии будут записаны с использованием национальных окончаний «-пурдухт», «-и», «-зод», «-зода», «-он», «-ен», «-иен», «-ниер», «-фар», — уточнила министр юстиции Таджикистана Музаффара Ашуриена.

Как отмечает «Экономика сегодня», нововведения не распространяются на проживающих на территории республики национальных меньшинств. Кроме того, они коснутся тех, кто уже получил свидетельства о рождении.

По словам членов парламента, поправки в законопроект внесены с целью повышения самосознания граждан и защиты национальной идентичности.

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