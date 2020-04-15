Президент Таджикистана поблагодарил Путина за оказанную гуманитарную помощь

Ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции обсудили по телефону президенты России и Таджикистана. Эмомали Рахмон поблагодарил Владимира Путина за оказанную его стране гуманитарную помощь.

Лидеры также говорили о сотрудничестве в торгово-экономической сфере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин предложил снизить пошлины в ЕАЭС на товары для значимых отраслей.