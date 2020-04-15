Президент Таджикистана поблагодарил Путина за оказанную гуманитарную помощь

В состоявшемся телефонном разговоре лидеры двух стран обсудили ситуацию с распространением COVID-19, а также торгово-экономическое сотрудничество.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции обсудили по телефону президенты России и Таджикистана. Эмомали Рахмон поблагодарил Владимира Путина за оказанную его стране гуманитарную помощь.

Лидеры также говорили о сотрудничестве в торгово-экономической сфере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин предложил снизить пошлины в ЕАЭС на товары для значимых отраслей.

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