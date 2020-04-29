«Ваш русский великолепен!» — Бекинсейл с резиновой уткой разыграла отрывок из чеховской «Чайки»
Голливудская звезда в самоизоляции исполнила сцену из произведения классика с пришедшим к ней ремонтником кондиционеров.
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Фото, видео: Instagram @katebeckinsale
Звезда Голливуда Кейт Бекинсейл в самоизоляции разыграла на камеру диалог из пьесы «Чайка» Антона Чехова на языке оригинала. Ее партнером выступил русскоговорящий мужчина, которого на видео представили как ремонтника кондиционеров.
Актриса выбрала сцену, в которой Треплев бросает к ногам Нины мертвую чайку и обещает, что его судьба в скором времени повторит участь птицы. В версии Бекинсейл чайку изображает резиновая утка. Свою часть диалога Кейт читает по-русски с листа — местами с акцентом, а местами без него.
Спустя около минуты мужчина прерывает речь и переходит с русского на английский. На родном языке звезды он констатирует, что ничего не получится.
«Думаю, вы переросли роль Нины. Кроме того, я пришел лишь затем, чтобы починить кондиционер», — сказал он.
В комментариях под видео поклонники на русском и английском выразили Бекинсейл слова восхищения за юмор, уважение к классике и неплохое владение чужим для себя языком, хотя и со специфическим произношением.
«Лучшая версия, которую я видел»;
«Дуэт не хуже Пачино и Де Ниро»;
«Только Катя может заставить ремонтника кондиционеров играть в пьесе Чехова»;
«Ваш русский великолепен!» — ответили подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что 46-летняя Кейт Бекинсейл показала невероятную растяжку.
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