«Раскудрявый мой»: фанаты увидели молодого Антона Макарского с длинными локонами
Поклонники сравнили артиста на архивном фото с Майклом Джексоном.
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Фото, видео: Instagram @makarskie; РИА Новости / Александр Натрускин
Архивное фото Антона Макарского стало неожиданностью для его поклонников. Его супруга Виктория опубликовала в Instagram снимок 2000 года. На нем артист запечатлен с роскошной шевелюрой — длинными кудрявыми локонами.
В его объятиях любимая жена, с которой они познакомились годом ранее на кастинге мюзикла «Метро». На протяжении двух десятилетий Макарские хранят любовь и верность друг другу. Рецептом столь прочных отношений супруга артиста поделилась в посте.
«Раскудрявый мой. „Никогда не ложитесь спать, не помирившись“ — так говорила царица Александра. Силищу этого секретика крепкого брака мы уже почти 21 год проверяем лично. Работает!» — написала Виктория.
Певица добавила, что ссоры идут во вред не только отношениям, но и личному кошельку. По ее словам, когда на ее лице претензии и обида, никакие процедуры красоты не помогают и оборачиваются потраченными впустую деньгами.
В комментариях подписчики удивились скоротечности времени, позавидовали любви семейной пары и сравнили молодого Макарского с Майклом Джексоном.
«20 лет прошло! Офигеть»;
«Похож на Майкла Джексона здесь»;
«Виктория, вы кладезь мудрости»;
«Какие вы красивые, милые, добрые, клевые!» — отреагировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена Антона Макарского показала повзрослевших детей Мурата Насырова.
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