МИД РФ: Обвинения России в подготовке отравления чешских политиков повлияют на отношения с Москвой

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали публикацию в одном из чешских изданий, где Россия обвиняется в подготовке отравления пражских политиков. Журналисты намекают, что якобы это связано с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в стране.

«Прага должна осознавать, что провокации с якобы планировавшимся РФ отравлением чешских политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские дипломаты категорически отвергают все обвинения и подчеркивают, информация в статье — лишь домыслы, а используемые в ней пропагандистские приемы противоречат элементарной журналистской этике. В российском посольстве надеются, что чешские власти дадут соответствующую оценку публикации.