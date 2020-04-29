В одном из чешских изданий сотрудников российских спецслужб обвинили в планировавшемся покушении на чиновников.

МИД РФ: Обвинения России в подготовке отравления чешских политиков повлияют на отношения с Москвой

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали публикацию в одном из чешских изданий, где Россия обвиняется в подготовке отравления пражских политиков. Журналисты намекают, что якобы это связано с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в стране.

«Прага должна осознавать, что провокации с якобы планировавшимся РФ отравлением чешских политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские дипломаты категорически отвергают все обвинения и подчеркивают, информация в статье — лишь домыслы, а используемые в ней пропагандистские приемы противоречат элементарной журналистской этике. В российском посольстве надеются, что чешские власти дадут соответствующую оценку публикации.

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МИД РФ: Обвинения России в подготовке отравления чешских политиков повлияют на отношения с Москвой

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