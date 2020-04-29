В сети ходили слухи, что Людмилы Артемьевой не будет в новом сезоне полюбившейся картины.

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Фото, видео: Instagram @liudmilartemyeva

Российская актриса Людмила Артемьева, известная по сериалу «Сваты», рассказала поклонникам, ждать ли ее персонажа в новом сезоне. Ответ на волнующий фанатов вопрос она дала в Instagram.

«Многие спрашивают, будет ли Ольга Николаевна в новом сезоне „Сватов“. Я хочу развеять все опасения по поводу этого! Да, Ольга Николаевна никуда не делась и останется в „Сватах“!» — успокоила пользователей артистка.

Instagram @liudmilartemyeva

В комментариях поклонники пришли в восторг от такого радостного известия. Они признавались, что любимый сериал очень спасает их от скуки в самоизоляции.

«Отличная новость, спасибо за поднятие настроения!»

«Очень жду выхода нового сезона»;

«Весь карантин со „Сватами“»;

«Будем ждать с нетерпением!»

«Как мы рады», — писали фолловеры.

Седьмой сезон популярного сериала никак не выйдет на экраны уже семь лет. Съемки по независящим от артистов причинам постоянно откладывались. В настоящий момент завершено около трети работы над кинокартиной. Однако точная дата премьеры так до сих пор и не называется, известно лишь, что картину обещают в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что дальнейшее участие в сериале Людмилы Артемьевой оказалось под вопросом. Подробности об причинах возможного отказа актрисы рассказал ее партнер по площадке Федор Добронравов.

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