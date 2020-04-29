Звезда сериала «Сваты» рассказала, будет ли сниматься в седьмом сезоне
В сети ходили слухи, что Людмилы Артемьевой не будет в новом сезоне полюбившейся картины.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Испанцы на карантине запели по-русски
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Фото, видео: Instagram @liudmilartemyeva
Российская актриса Людмила Артемьева, известная по сериалу «Сваты», рассказала поклонникам, ждать ли ее персонажа в новом сезоне. Ответ на волнующий фанатов вопрос она дала в Instagram.
«Многие спрашивают, будет ли Ольга Николаевна в новом сезоне „Сватов“. Я хочу развеять все опасения по поводу этого! Да, Ольга Николаевна никуда не делась и останется в „Сватах“!» — успокоила пользователей артистка.
В комментариях поклонники пришли в восторг от такого радостного известия. Они признавались, что любимый сериал очень спасает их от скуки в самоизоляции.
«Отличная новость, спасибо за поднятие настроения!»
«Очень жду выхода нового сезона»;
«Весь карантин со „Сватами“»;
«Будем ждать с нетерпением!»
«Как мы рады», — писали фолловеры.
Седьмой сезон популярного сериала никак не выйдет на экраны уже семь лет. Съемки по независящим от артистов причинам постоянно откладывались. В настоящий момент завершено около трети работы над кинокартиной. Однако точная дата премьеры так до сих пор и не называется, известно лишь, что картину обещают в 2020 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что дальнейшее участие в сериале Людмилы Артемьевой оказалось под вопросом. Подробности об причинах возможного отказа актрисы рассказал ее партнер по площадке Федор Добронравов.
Читайте также
87%
-0.88 80.05
-0.72
Нашли ошибку?