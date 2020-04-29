Музыканту пришлось отменить назначенный на 29 апреля онлайн-концерт.

Экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова экстренно госпитализировали

Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу. Как сообщает РЕН ТВ, музыкант был госпитализирован с острым приступом панкреатита.

На 29 апреля у Глеба Самойлова должно было состояться онлайн-выступление, которое пришлось отменить.

«Дорогие друзья! К сожалению, мы вынуждены сообщить, что онлайн-концерт Глеба Самойлова и группы The MATRIXX, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая в связи с состоянием здоровья Глеба. Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита», — сообщил в соцсети менеджер музыканта.

В настоящее время артист находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

Поклонники творчества Глеба Самойлова желают музыканту скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Лев Лещенко поделился информацией о своем лечении в Коммунарке.

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