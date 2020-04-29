Народный артист РСФСР Лев Лещенко после выздоровления от коронавируса рассказал о своей госпитализации в столичном медучреждении в Коммунарке. Певец утверждает, что излечиться ему помогли позитивный настрой и отсутствие деструктивных мыслей. По словам музыканта, главное во время борьбы с недугом — подчинить все ресурсы собственного организма желанию преодолеть болезнь.

«Мы с Ирой стали делать зарядку, меньше лежали, больше ходили по палате. <…> Мы стали много разговаривать, думать о чем-то хорошем. Ира не только делала зарядку, она еще и танцевала», — поделился исполнитель.

По его словам, в душах и сердцах пациентов должно поселиться «желание выкарабкаться». Лев Лещенко посоветовал россиянам думать только о том, что «мы все преодолеем». Певец упомянул, что жил в московской больнице в совершенно обыкновенных условиях.

«Палата у нас была точно такая же, как у всех — в Коммунарке они стандартные», — цитируют звезду «Аргументы и факты».

В конце марта Лев Лещенко вместе с супругой самостоятельно обратились в инфекционную больницу в Коммунарке. Их госпитализировали, после чего народного артиста перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Позже врачи диагностировали у легендарного певца коронавирус нового типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас Лев Лещенко чувствует себя прекрасно. Он выписался из инфекционного отделения и теперь восстанавливает силы дома в спокойной и уютной обстановке.

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