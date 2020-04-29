Что за семья жила в сгоревшем доме в Выборге?

По факту пожара в Ленинградской области, в котором погибли восемь человек, возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: ВКонтакте @vyborg_interesting; 5-tv.ru

При разборе завалов на месте сгоревшего дома в Выборге Ленинградской области обнаружены тела всех восьми погибших. Минувшей ночью в огне сгорела многодетная семья, в том числе шесть детей в возрасте до восьми лет. Все — девочки, младшей едва исполнился месяц.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. И у знакомых семьи главный вопрос к органам соцзащиты — почему позволили детям жить с такими родителями.

Подробности в видеосюжете Артура Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Ленобласти оплатит похороны семьи, погибшей в пожаре в Выборге.

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