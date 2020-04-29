Правительство Ленобласти оплатит похороны семьи, погибшей в пожаре в Выборге
Жертвами трагедии стали 32-летняя Юлия, 36-летний Денис и шестеро детей.
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Фото, видео: ВКонтакте @vladislav_katana; 5-tv.ru
Правительство Ленинградской области выделит средства на оплату похорон погибшей в пожаре под Санкт-Петербургом семьи из восьми человек. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
Жертвами пожара в городе Выборг стали 32-летняя Юлия, 36-летний Денис и шестеро детей, старшему из которых было восемь лет, а самому младшему — всего месяц.
Выяснилось, что у погибшего главы семьи осталась еще одна дочь, которая живет в другом населенном пункте. В правительстве Ленобласти рассказали, что в настоящий момент рассматривается вопрос об оформлении опекунства над девочкой ее бабушкой. При этом региональные власти заявили о готовности при установлении опеки над малышкой взять на себя расходы по ее содержанию.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей в страшном пожаре семьи.
Возможными причинами возгорания могли стать неисправность электрики или неосторожное обращение с огнем. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известно, что сгоревший дом не числился в списках помещений, которые признаны непригодными для проживания, аварийными, подлежащими сносу или ремонту.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры пожара под Петербургом, где погибли шесть детей.
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