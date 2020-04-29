Жертвами трагедии стали 32-летняя Юлия, 36-летний Денис и шестеро детей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @vladislav_katana; 5-tv.ru

Правительство Ленинградской области выделит средства на оплату похорон погибшей в пожаре под Санкт-Петербургом семьи из восьми человек. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Жертвами пожара в городе Выборг стали 32-летняя Юлия, 36-летний Денис и шестеро детей, старшему из которых было восемь лет, а самому младшему — всего месяц.

Выяснилось, что у погибшего главы семьи осталась еще одна дочь, которая живет в другом населенном пункте. В правительстве Ленобласти рассказали, что в настоящий момент рассматривается вопрос об оформлении опекунства над девочкой ее бабушкой. При этом региональные власти заявили о готовности при установлении опеки над малышкой взять на себя расходы по ее содержанию.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей в страшном пожаре семьи.

Возможными причинами возгорания могли стать неисправность электрики или неосторожное обращение с огнем. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Известно, что сгоревший дом не числился в списках помещений, которые признаны непригодными для проживания, аварийными, подлежащими сносу или ремонту.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры пожара под Петербургом, где погибли шесть детей.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.69
-0.88 80.05
-0.72
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, способных променять любовь на богатство

Последние новости

17:40
Подмосковье вышло на плато по количеству инфицированных COVID-19
17:35
Студенты-медики пришли на помощь врачам в борьбе с коронавирусом
17:27
Актриса Кара Геог показала умершего во время родов сына
17:17
Украина пообещала сорвать завершение строительства «Северного потока — 2»
17:09
Президентский дворец Хофбург в Вене эвакуируют из-за сообщения о бомбе
17:03
МИД РФ: Обвинения России в подготовке отравления чешских политиков повлияют на отношения с Москвой

Сейчас читают

Американский «перевал Дятлова»: пять молодых людей умерли в горах один за другим
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, способных променять любовь на богатство
Составлена карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок