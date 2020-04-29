Актер Кирилл Варакса признался, что не смог переступить эту черту из страха больше никогда не полюбить женщину.

Актер сериала «Тест на беременность» вспомнил, как пытался снять «ночную бабочку»

Фото: ВКонтакте @kir_varaksa

Звезда сериала «Тест на беременность» Кирилл Варакса вспомнил о самых постыдных поступках в своей жизни. В интервью изданию «Экспресс газета» актер рассказал, как еще до встречи с женой пытался пообщаться с женщиной с пониженной социальной ответственностью, проще говоря «ночной бабочкой», чтобы залечить сердечные раны. Правда, из этой затеи ничего не вышло.

«Плохое настроение, работы нет, и вот вечером отправился снимать жрицу любви. Вышел на Невский, иду и размышляю: „Если я переступлю эту черту, то никогда по-настоящему не смогу больше полюбить женщину“. Любовь же надо заслужить, добиться, а не купить за какие-то грязные бумажки. Развернулся и пошел домой», — вспоминает актер.

Сейчас он уже счастливо женат на коллеге по цеху, Яне. С будущей супругой, кстати, Кирилл познакомился именно на съемочной площадке, где девушка заменяла ассистента по актерам. Сегодня они уже стали родителями, а сама Яна теперь дебютирует как режиссер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда сериала «Тест на беременность» Агния Кузнецова показала маленького сына.

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