Звезда сериала «Тест на беременность» Агния Кузнецова не так давно впервые стала мамой. Теперь она испытывает все радости материнства и делится впечатлениями с подписчиками в Instagram.

«Доброе утро, сынок. Тебе уже пятый месяц. Ты улыбаешься мне в пять утра после бессонной ночи, научился кричать от радости и переворачиваться на живот, а сколько всего нас ждет с тобой еще, целая жизнь в любви. Я тебя люблю, Андрон, Андроша, пирожок мой сладкий!» — написала Агния.

Instagram @agniakyza

Свой пост она сопроводила фото с маленьким сыном. Актриса держит его на руках, прижимая к груди, и улыбается. Поклонники не оставили кадр без внимания.

«Растите здоровыми, любимыми и счастливыми»

«Здоровья вашему сыночку!»

«Ой, какой любопытный, что там наверху?» — комментировали фото фанаты артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Тест на беременность» Агния Кузнецова впервые показала ножки малыша.