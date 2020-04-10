«Пирожок мой»: звезда сериала «Тест на беременность» показала маленького сына
Актриса рассказала, чему уже научился ее четырехмесячный малыш.
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Фото, видео: Instagram @agniakyza
Звезда сериала «Тест на беременность» Агния Кузнецова не так давно впервые стала мамой. Теперь она испытывает все радости материнства и делится впечатлениями с подписчиками в Instagram.
«Доброе утро, сынок. Тебе уже пятый месяц. Ты улыбаешься мне в пять утра после бессонной ночи, научился кричать от радости и переворачиваться на живот, а сколько всего нас ждет с тобой еще, целая жизнь в любви. Я тебя люблю, Андрон, Андроша, пирожок мой сладкий!» — написала Агния.
Свой пост она сопроводила фото с маленьким сыном. Актриса держит его на руках, прижимая к груди, и улыбается. Поклонники не оставили кадр без внимания.
«Растите здоровыми, любимыми и счастливыми»
«Здоровья вашему сыночку!»
«Ой, какой любопытный, что там наверху?» — комментировали фото фанаты артистки.
Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Тест на беременность» Агния Кузнецова впервые показала ножки малыша.
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