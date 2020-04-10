Актриса рассказала, чему уже научился ее четырехмесячный малыш.

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Фото, видео: Instagram @agniakyza

Звезда сериала «Тест на беременность» Агния Кузнецова не так давно впервые стала мамой. Теперь она испытывает все радости материнства и делится впечатлениями с подписчиками в Instagram.

«Доброе утро, сынок. Тебе уже пятый месяц. Ты улыбаешься мне в пять утра после бессонной ночи, научился кричать от радости и переворачиваться на живот, а сколько всего нас ждет с тобой еще, целая жизнь в любви. Я тебя люблю, Андрон, Андроша, пирожок мой сладкий!» — написала Агния.

Instagram @agniakyza

Свой пост она сопроводила фото с маленьким сыном. Актриса держит его на руках, прижимая к груди, и улыбается. Поклонники не оставили кадр без внимания.

«Растите здоровыми, любимыми и счастливыми»

«Здоровья вашему сыночку!»

«Ой, какой любопытный, что там наверху?» — комментировали фото фанаты артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Тест на беременность» Агния Кузнецова впервые показала ножки малыша.

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