Видео: 20 автомобилей и три фуры столкнулись под Петербургом

ДТП произошло на мосту недалеко от деревни Дони.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

В результате аварии, которая произошла на мосту недалеко от деревни Дони, столкнулись 20 автомобилей и три фуры. Об этом сообщили в МЧС.

По рассказам очевидцев, причиной ДТП мог стать сильный гололед. Предварительно, одна из фур потеряла управление, после чего упала и начала «собирать» других участников движения.

По предварительным данным, пострадали два человека.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что массовое ДТП с участием двух фур произошло в Ленобласти.

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