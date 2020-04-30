Видео: 20 автомобилей и три фуры столкнулись под Петербургом

В результате аварии, которая произошла на мосту недалеко от деревни Дони, столкнулись 20 автомобилей и три фуры. Об этом сообщили в МЧС.

По рассказам очевидцев, причиной ДТП мог стать сильный гололед. Предварительно, одна из фур потеряла управление, после чего упала и начала «собирать» других участников движения.

По предварительным данным, пострадали два человека.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что массовое ДТП с участием двух фур произошло в Ленобласти.