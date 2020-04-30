Видео: 20 автомобилей и три фуры столкнулись под Петербургом
ДТП произошло на мосту недалеко от деревни Дони.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
В результате аварии, которая произошла на мосту недалеко от деревни Дони, столкнулись 20 автомобилей и три фуры. Об этом сообщили в МЧС.
По рассказам очевидцев, причиной ДТП мог стать сильный гололед. Предварительно, одна из фур потеряла управление, после чего упала и начала «собирать» других участников движения.
По предварительным данным, пострадали два человека.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что массовое ДТП с участием двух фур произошло в Ленобласти.
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