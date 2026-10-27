«Не сделал, но сказал»: Валерия раскрыла секрет крепких отношений с Пригожиным

Валерия назвала Пригожина мужчиной, всегда отвечающим за свои слова

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин за годы совместной жизни доказал своей супруге, народной артистке России Валерии, что на него можно положиться. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время съемок сниппетов с певицей Sabi (настоящее имя — Сабина Мамедова. — Прим. ред.).

Разговор зашел о новой песне Валерии и Sabi под названием «Мистер». В композиции поется о мужчинах, которые много обещают, но не готовы брать на себя ответственность. По словам народной артистки, ее супруг совсем не похож на такого человека.

«А как вы думаете, я бы стала с таким человеком жить 24 года — не сделал, но сказал?» — отметила Валерия.

Сам Пригожин тоже коротко объяснил свое отношение к обещаниям: если он что-то сказал, значит, выполнит.

Валерия и Иосиф Пригожин познакомились в 2003 году, когда певица начала работать с продюсером. Уже в 2004 году пара поженилась. У артистки трое детей от предыдущего брака с продюсером Александром Шульгиным, у Пригожина тоже трое детей от прошлых отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что после применения препаратов для похудения Пригожин сбросил 18 килограммов. Валерия рассказала, что вместе с лишним весом супруг потерял и интерес к любимым сладостям.

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